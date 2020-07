La faillite d'Orchestra Prémaman déclarée officiellement, l'enseigne gardera 10 magasins

L'enseigne ne va pas disparaître pour autant puisque la société Neworch va reprendre 10 magasins à Bruxelles et en Wallonie, les plus rentables, mais aucun en Flandre. Cela permettra de conserver 116 emplois en Belgique.

Neworch, dirigée par Pierre Mestre, qui n'est autre que le fondateur d'Orchestra Prémaman, avait présenté la semaine dernière, devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles, son plan de relance de l'enseigne. Une offre qui avait reçue le soutien du front commun syndical et qui a été validée depuis lors.