La famille Sioen augmente l'offre de rachat pour sa propre entreprise

Critiques

Sioen a connu une croissance impressionnante depuis son introduction en bourse, à la fois de manière organique et par des acquisitions dans des pays comme l'Italie, l'Allemagne, la Finlande et le Royaume-Uni. L'entreprise compte plus de 4 000 employés dans plus de 20 pays. Elle a enregistré un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un demi-milliard d'euros en 2019. La gamme comprend des bâches pour camions, des tentes ou des gilets pare-balles, des tapis de sport et des filets coupe-vent, ainsi que des vêtements de protection pour les pompiers, les pêcheurs et les chasseurs.