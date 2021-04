La justice enquête sur la faillite de Cameleon

Des perquisitions ont été effectuées la semaine passée chez Cameleon, ainsi que chez des membres de l'ancienne et de la nouvelle direction.

La justice bruxelloise enquête actuellement sur les conditions de la faillite de Famous Clothes, l'ancienne maison-mère de Cameleon, cette société active dans le déstockage de vêtements de marque. Des perquisitions ont été effectuées la semaine dernière au siège de Cameleon à Woluwe-Saint-Lambert et aux domiciles des membres de l'ancienne et de la nouvelle direction de la société. La plupart d'entre eux ont ensuite été emmenés par les policiers pour être auditionnés.

D'après nos informations, le parquet se penche sur des préventions d'infractions à la faillite, de faux et usage de faux, de blanchiment et d'association de malfaiteurs. À ce stade, le parquet, qui n'a pas souhaité entrer dans le détail du dossier, a confirmé la perquisition - mercredi dernier - au siège de la société et la mise de l'affaire à l'instruction.

De Famous Clothes à Rengo

L'affaire est complexe. Il semble que la justice s'intéresse de près aux conditions de la faillite de Famous Clothes. Pour mémoire, après avoir passé des mois à étudier des pistes de redressement, la société avait fait aveu de faillite le 6 novembre dernier devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Le 21 décembre, Pascale Switten, jusqu'alors responsable des achats de Cameleon, avait relancé Cameleon en fondant une nouvelle société baptisée Rengo, avec l'aide de ses deux associés, Thibaut Dehem et Alexis Malherbe.

Dans le cadre de cette relance, les discussions avec l'ancienne direction de la société et avec la curatelle concernant les conditions de reprise avaient été longues et compliquées. Mais un accord avait pu être trouvé et Cameleon avait rouvert ses portes avec, à terme, le projet d'intégrer une partie du personnel dans le capital.

"Nous sommes surpris de cette enquête qui concerne Famous Clothes. Il n'y a aucun lien entre la faillite de Famous Clothes et Rengo." Thibaut Dehem Administateur de Rengo

D'après nos informations, plusieurs points intéressent les enquêteurs. Ils ont posé beaucoup de questions sur un stock de vêtements revendu par Jean-Cédric van der Belen, le fondateur de Cameleon, dans une boutique ixelloise nommée Bility et basée sur l'économie sociale. D'autres questions ont porté sur les conditions de reprise du stock de vêtements, sur la valorisation de la marque et du fichier, ainsi que sur des mouvements financiers vers une fondation. Enfin, les enquêteurs, qui se sont surtout intéressés à Famous Clothes, la structure portée par l'ancienne direction, cherchent à faire la clarté dans les liens entre l'ancienne et la nouvelle direction.

"Pas de liens entre les deux directions"

"Nous sommes surpris de cette enquête qui concerne Famous Clothes. Il n'y a aucun lien entre la faillite de Famous Clothes et Rengo", nous a expliqué Thibaut Dehem, l'un des associés de Rengo. Lors des auditions par les policiers, les nouveaux dirigeants ont partagé toute l'information dont ils diposaient avec les enquêteurs. Parlant au nom de ses associés, Thibaut Dehem nous a assuré qu'ils n'avaient rien à se reprocher et qu'ils collaboraient avec la justice. "Toute l'information partagée avec la justice est connue de tous nos partenaires", nous a expliqué Thibaut Dehem.

"Ce que j'ai dit aux enquêteurs n'est pas nouveau pour tous les intervenants de ce dossier". Augustin Wigny Ancien administrateur-délégué de Cameleon

Il faut dire que la relance de Cameleon après la faillite de Famous Clothes a été étudiée de près par l'agence bruxelloise d'accompagnement de l'entreprise hub.brussels, par le cabinet de la secrétaire d'État chargée de la Transition économique, Barbara Trachte, et par différents avocats et autres conseillers. Enfin, Thibaut Dehem assure qu'il n'y a aucun lien entre la nouvelle et l'ancienne direction. Abasourdie par cette séquence judiciaire, la nouvelle direction de Cameleon se demande dans quelle pièce elle joue.

Même son de cloche chez Augustin Wigny, l'ancien administrateur délégué de Cameleon. "Ce que j'ai dit aux enquêteurs n'est pas nouveau pour tous les intervenants de ce dossier", nous a-t-il expliqué, précisant qu'il était normal que la justice fasse son travail, vu la taille de cette faillite et l'aspect innovant de la relance. "La justice cherche à connaître les éléments qui nous ont amené à faire faillite", a-t-il déclaré avant de préciser qu'aucun stock de vêtements n'a circulé en dehors de la reprise. Le reste des conditions de la reprise était connu de toutes les parties impliquées dans le processus, y compris de la curatelle, précise-t-il encore. "C'est un projet où personne n'est parti avec le magot", a-t-il ajouté, précisant qu'il n'y avait aucun lien entre l'ancienne et la nouvelle direction. Jean-Cédric van der Belen et Augustin Wigny sont propriétaires du bâtiment qui abrite Cameleon.

De son côté, Jean-Cédric van der Belen explique que le stock vendu chez Bility - essentiellement des pulls en cachemire et en laine de mérinos - lui appartenait. Il n'a pas été question de rachat. Pour le reste, il rappelle à son tour que les conditions de la reprise étaient connues de tous. Enfin, il précise également qu'il n'y a plus aucun lien formel entre les membres de l'ancienne direction et ceux de la nouvelle.