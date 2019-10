La justice valide la PRJ d'Orchestra Prémaman

Le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a octroyé un délai de six mois à Orchestra-Premaman pour redresser la situation. Les magasins de Molenbeek et de Nivelles vont fermer.

Sans véritable surprise, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a rendu jugement mercredi matin accordant l’ouverture de la réorganisation judiciaire (PRJ) à Orchestra Prémaman pour un délai de six mois. Ce délai accordé par la justice devrait permettre aux responsables de la société de préparer un plan de relance pour sortir l’enseigne des difficultés. Lors de l’introduction de cette procédure de réorganisation, on avait appris que la chaîne – qui compte 45 magasins et emploie 422 personnes en Belgique – avait entrepris différentes mesures pour pérenniser l’activité, rétablir sa rentabilité, moderniser et redresser son image afin de coller à la réalité du marché.