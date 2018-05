La maison-mère de Brantano retrouve le chemin du bénéfice

Du coup, le groupe d'habillement, qui possède aussi les marques Claudia Sträter et Miss Etam dans son escarcelle, est arrivé à redevenir bénéficiaire en 2017, dégageant 7,3 millions d'euros l'an dernier contre une perte de 2,2 millions un an plus tôt.

Un déménagement en Belgique

Les marques propres de FNG, comme Steps, Claudia Sträter ou encore Fred&Ginger, ont contribué à plus de la moitié des ventes du groupe. Miss Etam représente 21% du chiffre d'affaires et Brantano, avec 126,6 millions d'euros, un peu plus de 26% et cela, malgré la baisse du nombre d'enseignes du chausseur.