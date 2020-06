La maison-mère de Zara va investir un milliard dans l'e-commerce

Mais voilà, le coup accusé, le géant espagnol du textile (Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterqüe...) n'a pas attendu de se laisser enfermer dans un coin du ring. Et a annoncé dans la foulée une riposte d'ampleur face à la crise: 2,7 milliards d'euros seront débloqués entre 2020 et 2022 pour relancer la machine, dont près d'un milliard uniquement à destination de l'e-commerce .

À titre de comparaison, depuis 2012 environ, le groupe fondé par Amancio Ortega avait consacré quelque 2,5 milliards d'euros en vue de renforcer sa plateforme de ventes en ligne, tout en se séparant, dans le même temps, de ses magasins les plus petits et en investissant dans d'immenses boutiques ouvertes dans des emplacements prestigieux au sein de grandes villes.

1.200 fermetures physiques

Un sérieux pari quand on sait qu'Inditex exploite à ce stade quelque 7.412 points de vente de par le monde. Avec les coûts d'exploitation que cela implique. Mais, là aussi, le taureau sera pris par les cornes: si 5.743 magasins ont pu rouvrir jusqu'ici dans le cadre des mesures de déconfinement, 1.200 resteront définitivement fermés (dont 250 à 300 Zara et 100 à 120 Zara Home) – quand 450 nouveaux (plus modernes) ouvriront leurs portes à terme. Ce qu'une hausse du chiffre d'affaires en ligne de 95% en avril 2020 contre avril 2019 aura sûrement un peu plus validé.