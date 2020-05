La reprise de l'essayage chez H&M aboutit à un préavis d'actions

Le problème?

Lors du dernier conseil d'entreprises, la direction a annoncé la réouverture sans mesures supplémentaires des cabines. La chaîne avait jusqu'ici gardé ses cabines closes, en échange d'un retour des achats plus long. "La direction demande la réouverture des cabines, mais avec beaucoup moins d'heures et d'effectifs", explique la CNE qui ajoute que, face aux files et aux procédures de désinfections nécessaires, d'autres enseignes ont été contraintes d'engager deux personnes en plus pour la gestion des cabines.