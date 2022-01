Lacoste entre court et cour

Le crocodile est très disputé comme symbole de marque. La preuve avec ce nouveau conflit porté devant les tribunaux.

René Lacoste, qui est à l'origine de la marque de vêtements homonyme, était un joueur de tennis du genre tenace. C'est ce qui lui a valu le surnom de "crocodile", paraît-il. L'histoire de ce surnom est un récit à épisodes, qui commence à Boston en 1923. Un jour de cette année-là, le sportif français est tombé en admiration devant une valise en peau de croco, au point que son entraîneur la lui promette en cas de victoire lors de son prochain match. René Lacoste perdra celui-ci, mais gagnera la réputation de se battre comme un... alligator (la version américaine du reptile) grâce à un journaliste américain impressionné par son esprit combatif et jusqu'au-boutiste.

Aujourd'hui, le groupe français qui s'est développé au départ avec des polos floqués du crocodile commercialisés dès 1933 par René Lacoste, semble aussi du genre tenace. Il tient à son logo reptilien et à l'antériorité qu'il détient sur son enregistrement. La preuve? Lacoste vient d'attaquer en justice la chaîne de détail britannique Marks & Spencer au motif que cette dernière vendrait des vêtements et divers accessoires imitant son logo et son fameux crocodile, ainsi que nous l'apprend une newsletter spécialisée. Comme quoi, du court de tennis à la cour de justice, il n'y a qu'une lettre de différence, et même aucune quand il s'agit, comme ici, de la "High Court" à Londres...

Précédent chinois

Les crocos sont à tout le monde, c'est-à-dire à personne et qu'ils mériteraient mieux que ces querelles de boutiquiers.

Le groupe n'en est pas à ses premiers pas dans les prétoires. Par le passé, il a déjà eu maille à partir (le cas de le dire) avec une compagnie de prêt-à-porter basée à Hong Kong et baptisée Crocodile Garments. Cette dernière utilisait également un crocodile comme logo (un gavial?), qu'elle avait fait enregistrer dans plusieurs pays d'Asie. Les deux compagnies s'étaient affrontées devant des tribunaux en Chine en 1999 et 2003, avant d'aboutir à un compromis: le croco des Chinois aurait désormais une queue plus verticale et davantage d'écailles...

