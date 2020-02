Le célèbre carré Hermès se la joue pile ou face

Un carré de soie double-face, au recto différent du verso , c'est la prouesse technique que la luxueuse maison Hermès compte mettre en boutique le 17 février prochain. L'emblématique carré, à la technique aussi audacieuse que secrète, bénéficiera de quatre nouveaux modèles - trois pour femmes et un pour homme - avec un premier exemplaire sur le thème d'une héroïne de bande dessinée.

Une petite révolution pour le carré, vieux de 83 ans et de plus 2.500 dessins originaux, dans lequel il fait bon d'investir "Le défi était que la couleur ne traverse pas la soie, c'est-à-dire l'exact contraire de ce qu'on avait appris et fait jusqu'à présent", a résumé à l'AFP Bali Barret, directrice artistique de l'univers féminin de la maison.