Le chanvre textile, un sillon vert à creuser en Wallonie

Le fil textile à base de chanvre se pose en alternative possible au coton, vorace en eau, et aux fibres synthétiques. Mais la production industrielle n'est pas pour demain.

Utilisé depuis la nuit des temps et abandonné en Europe dans les années 50, le chanvre textile retrouve ses lettres de noblesse. Son faible impact sur l'environnement par rapport au coton, vorace en eau (2.500 litres pour un T-shirt, 8.000 pour un jean) et en pesticides, plaide pour lui. Le chanvre résiste aussi aux conditions météo extrêmes (sécheresse et fortes pluies).