Le coronavirus ralentit les ardeurs de Cameleon...

Derrière la relance de Cameleon, il y a une histoire. Et nous, les histoires, on aime bien ça. Parce que la faillite n'est pas une fatalité, parce que ce redémarrage avec l'entrée d'une partie du personnel au capital de la société par le biais d'une formule d'autoreprise est innovant, nous avons décidé de suivre cette relance, pas à pas. Nous nous intéresserons aux femmes et aux hommes de Cameleon, aux nouvelles structures mises en place, aux étapes à suivre pour sortir la société du rouge et réussir ce nouvel envol. Nous interrogerons les nouveaux dirigeants, les travailleurs et les accompagnateurs de ce projet enthousiasmant, nous raconterons cette transition entre l'ancienne équipe et la nouvelle, nous suivrons les péripéties des uns et des autres et nous serons là pour les bonnes et les mauvaises nouvelles, au plus près. Et si l'aventure va à son terme, elle pourrait être inspirante pour d'autres et, pourquoi pas, servir de modèle.