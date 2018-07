Le déclin des ventes se confirme chez Van de Velde

En avril dernier , Van de Velde prévenait le marché. Il fallait oublier sa prévision initiale d’une croissance des ventes de 5% en 2018 et se baser désormais sur un chiffre d’affaires stable ou en légère baisse . Avec une pression importante sur le développement du bénéfice que cela implique.

La cause: depuis un an ou deux le groupe spécialisé dans la lingerie féminine a entamé une transformation profonde. Pour s'adapter au commerce en ligne et améliorer la fiabilité des livraisons à ses clients, Van de Velde a dû consentir à d'importants investissements.