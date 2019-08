Le fabricant de métiers à tisser Vandewiele supprime 90 emplois

Le fabricant de métiers à tisser Vandewiele, basé à Marke (Courtrai), a annoncé ce jeudi son intention de supprimer 90 emplois sur 784. La raison de cette restructuration est l’instabilité politique latente dans les plus importants marchés de l’entreprise, en Afrique du nord et au Moyen-Orient (en particulier l’Irak et la Turquie), associée à un "marché libre, qui via la politique de Donald Trump, subit de fortes pressions et fait tomber la confiance des investisseurs".