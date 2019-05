Le fondateur de Donaldson prend une veste avec ses pyjamas

De Donaldson à Marcy

Malgré cela, la grande affaire de Marcy Szwarcburt, diplômé de l’Insas, restera Donaldson, une société créée en 1984. C’est cette année-là, dans le courant du mois d’août, qu’il décrochera une licence avec Disney afin de pouvoir figurer les personnages de la marque sur des vêtements plutôt chics et casuals. Donaldson sera d’ailleurs la première société active dans le textile en Europe à décrocher une licence avec Disney. Au plus fort de ses activités, la marque imaginée par Marcy Szwarcburt se vendait dans une trentaine de boutiques Donaldson et dans des dizaines de points de vente répartis dans le monde entier. Au fil des ans, pourtant, l’affaire se tassera, la bouille de Mickey finira par lasser le public et le fondateur se retirera en 2006. La faillite de Donaldson sera prononcée deux ans plus tard, en 2008, et elle rebondira devant les tribunaux. Mischaël Modrikamen, l’avocat de la société à l’époque, sera suspecté d’escroquerie dans le cadre de la revente de Donaldson en 2010. Inculpé de faux, usage de faux et escroquerie, l’avocat, qui avait toujours plaidé son innocence, a récemment été totalement blanchi par la chambre des mises en accusation. Une autre plainte déposée par un homme d’affaires n’avait pas abouti non plus.