Le maroquinier haut en couleurs...

Charles Sagehomme installe un atelier de maroquinerie dans une aile de son château du 18e siècle. Le lieu donne ses lettres de noblesse à l’artisanat: Veneor se focalise sur les produits liés à la chasse mais s’étend aussi à la bagagerie et à la mode.

Au bout de l’allée, les trois ailes du château d’Hasselbroeck aux hautes fenêtres classiques enserrent la cour carrée couverte de pavés ronds. Rien ne semble avoir bougé depuis la construction de cette demeure au 18e siècle, s’il n’était les camionnettes et les artisans qui s’affairent pour poser de nouveaux châssis. En maître des lieux, Charles Sagehomme supervise les travaux. Dans les anciens garages à calèches, une haute structure métallique a dû être érigée pour soutenir les murs qui s’affaissaient. Sans attendre la fin des travaux qui s’achèvent, des machines à coudre et les presses à emporte-pièce sont déjà là, encore bâchées. C’est ici que dans quelques semaines, l’atelier de maroquinerie de Veneor prendra place. Dans les pièces adjacentes, les peaux de cuir multicolores empilées sur des chevalets attendent d’être travaillées pour former les housses de carabines ou les sièges trépieds qui s’entassent dans un coin.

Lorsqu’il a repris la demeure qui était dans la famille depuis 1840, Charles Sagehomme voulait la faire (re) vivre, au-delà de la vie de famille. Le château avait été construit en 1770 par un des proches conseillers du Prince Évêque de Liège François-Charles de Velbrück, qui en fit sa demeure d’été. Mozart y passa une nuit, dit-on. Aux confins de la Hesbaye, à cheval sur la frontière linguistique, le village de Jeuk n’est qu’à une quarantaine de kilomètres de Liège. La demeure a subi pas mal de transformations au fil des siècles. Et surtout les affres du temps.

Au moment où se présente l’opportunité de le reprendre d’un grand-oncle sans descendance, Sagehomme est toujours aux études et le bâtiment est en ruine. Futur ingénieur de gestion, il fait son mémoire sur la faisabilité économique de la restauration et de l’affectation de la demeure. "Je voulais y vivre évidemment mais les bâtiments sont assez grands pour en faire autre chose. Mais je ne voulais pas me contenter d’en faire un lieu de réceptions. Je voulais retrouver les côtés artistique et artisanal qui ont permis sa construction." Dans toutes les pièces, en effet, qu’elles soient déjà rénovées ou non, les stucs et les moulures sont légions, les décorations ouvragées et restaurées avec soin.

La partie privée de Hasselbroeck a été rénovée il y a 5 ans pour l’essentiel, il y a 6 mois à peine pour les dernières pièces. Et certaines, comme le grand hall central, sont encore "dans leur jus". Restait donc à trouver une affectation, plutôt économique, pour l’autre aile du bâtiment, les anciens garages à calèches et les salons attenants. Au gré de ses rencontres, Sagehomme croise il y a quelques années la route de Fabian Vanesse, un artisan maroquinier qui a fait ses classes notamment chez Hermès. Entre les deux hommes le courant passe. Ils partagent les mêmes valeurs du travail bien fait et de l’image qu’il véhicule. Vanesse avait son atelier dans la région de Hannut, à quelques encablures de Hasselbroeck.

Issu d’une famille lainière, Sagehomme a une… fibre particulière pour les choses de la mode. Avec quelques cousins, il détient la dernière usine de traitement et de lavage de laine de Verviers. L’entreprise est encore florissante et a racheté une unité de lavage en Afghanistan, "pour se rapprocher de la production de la laine du Cashmere", précise-t-il. Mais l’envie de lancer une marque de mode le titillait de longue date. "Le cuir a l’avantage d’être un produit stable en termes de rotation de modèles et de collections", constate-t-il. A fortiori dans le domaine des accessoires de chasse, dont Charles Sagehomme est passionné. Ses premières esquisses représentent des housses de fusils et de carabines, des sièges trépieds, des besaces ou des étuis à balles. Fabian Vanesse apprécie le trait et les premiers modèles sont concluants.

Sagehomme lance la restauration des dépendances avec l’idée d’y installer les ateliers de maroquinerie. Après plusieurs mois de travaux lourds et ces trois semaines de fin d’année consacrées aux finitions et au déménagement des machines, le maître-sellier et ses assistants devraient s’y installer début janvier pour une inauguration officielle en mars prochain, soit un an après la constitution de la société Veneor. "C’est un vrai projet entrepreneurial qui donne une valeur ajoutée tant au bâtiment qu’à l’artisan lui-même. Et qui correspond bien au concept de prestige véhiculé par le savoir-faire manuel. Bien sûr cela aurait été plus facile de louer à une profession libérale et de faire fabriquer nos produits à l’étranger, mais à quoi bon…", lâche-t-il.

Sagehomme peut compter sur les 30 ans d’expérience de Vanesse. "C’est précieux parce qu’il n’y a quasi plus de filière de formation au métier du cuir en Belgique. Même Delvaux a perdu une partie de son savoir-faire en produisant à l’étranger", regrette-t-il. Le maître-artisan est entouré d’un assistant et de deux stagiaires IFAPME. Outre les bâtiments qui abriteront l’atelier, la jeune société Veneor doit investir dans la formation, c’est le plus important, fait remarquer Sagehomme.

La marque Veneor tire son nom de l’univers de la chasse. C’est aussi le principal sujet de ses premiers modèles: housses de carabines, sièges et accessoires. "C’est un domaine et des produits que je connais", explique Sagehomme pour préciser cette niche particulière. "Avec des modèles relativement immuables." Mais pour se différencier des modèles classiques en cuir naturel ou en synthétique, fabriqués à la pelle dans le sud de l’Europe ou en Asie, Veneor ose la couleur!

"On se distingue par la qualité des produits et du savoir-faire, mais aussi en combinant plusieurs couleurs. Entre le corps de l’objet, les sangles et lanières, les coins de renforts et le fil des piqûres, les combinaisons de couleurs sont quasiment infinies, ce qui rend chaque produit presque unique. Il est d’ailleurs possible de le personnaliser en choisissant ses propres combinaisons", assure Sagehomme.

Sur les chevalets qui attendent la fin des travaux, de grandes peaux attendent d’être travaillées. Les cuirs viennent de France ou d’Italie, mais Veneor ne désespère pas de trouver des fournisseurs qualitatifs en Belgique. Il y a différentes tonalités de bruns, plutôt classiques dans le monde de la chasse, mais aussi des couleurs plus vives: des rouges, des oranges, violets ou même des roses éclatants! "L’orange est devenu une couleur commune dans le monde de la chasse. Très visible de l’homme mais pas des animaux dans un environnement forestier, elle est un gage de sécurité. D’où les autres couleurs vives. Nous évitons le bleu vif considéré comme un répulsif pour le grand gibier… Mais il n’y a aucune certitude scientifique sur ce que voit vraiment le gibier. C’est surtout le mouvement qui dérange, plus que les tonalités."

De ce fait, les pièces de maroquinerie confèrent un luxe certain à ces accessoires en général plutôt soumis à rude épreuve dans la pluie et la boue. "L’un n’empêche pas l’autre. Nos cuirs sont résistants, quelle que soit leur couleur. Ils sont faits pour cet usage extérieur et il ne faut pas avoir peur de les utiliser. Mais nos pièces ne feront pas tache non plus comme accessoires de décoration dans un intérieur", fait remarquer Sagehomme. Ces objets sont faits pour durer, assure-t-il encore, se patiner et même pourquoi pas se transmettre de génération en génération.