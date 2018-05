Le mohair chez H&M, Gap, Zara et Topshop, c'est fini!

Gap, Zara, H&M et Topshop renoncent à se fournir en laine mohair après la diffusion par Peta d'une vidéo montrant des chèvres maltraitées. Les animaux sont notamment traînées par les cornes et les pattes, soulevées par la queue et jetées au sol par les tondeurs.

Des géants internationaux de l’habillement dont Gap, Zara, H&M et Topshop ont renoncé à se fournir en laine mohair, après la diffusion, par Peta, d’une vidéo montrant des chèvres maltraitées, tournée selon l’ONG en Afrique du Sud.

L’organisation de défense du bien-être animal affirme que cette vidéo a été "filmée par un témoin" et "contient des images tournées en janvier et février de cette année dans 12 élevages différents" en Afrique du Sud, pays d’où provient plus de la moitié du mohair vendu dans le monde. Elle a demandé l’ouverture d’une enquête aux autorités de ce pays.

La vidéo de Peta

Sur ces images, des chèvres angoras dont la laine sert à faire des pulls, écharpes ou couvertures, sont notamment traînées par les cornes et les pattes, soulevées par la queue et jetées au sol par les tondeurs.