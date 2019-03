Le propriétaire de Lacoste sur le point de racheter The Kooples

Le groupe suisse Maus Frères, qui est déjà propriétaires des marques Lacoste et Aigle, est entré en "négociation exclusive" afin d'acquérir la maque française de prêt-à-porter The Kooples, actuellement aux mains de la famille Elicha.

La famille Elicha (ex-Comptoir des Cotonniers) vendra-t-elle son dernier né, la marque The Kooples, lancée en 2008, au groupe suisse Maus Frères? C'est plus que probable. Les deux sociétés sont entrées en "négociations exclusives", indiquent-elles.

Maus Frères est déjà propriétaire d'autres marques françaises comme Lacoste ou Aigle. Avec cette nouvelle acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, le groupe suisse entend aider The Kooples à "poursuivre son expansion internationale".

"The Kooples viendrait compléter notre gamme avec un positionnement plus mode." Didier Maus président du conseil d'administration de Maus Frères

La marque connue pour son style rock est positionnée sur le segment du "luxe accessible" et a pour concurrents les marques Sandro, Maje ou encore Claudie Pierlot et Zadig & Voltaire. Les frères Elicha ont fondé la marque en 2008, quelques années après la vente de la marque Comptoir des cotonniers, qui était aux mains de leurs parents Tony et Georgette Elicha.

The Kooples est en pleine croissance. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 227 millions d'euros en 2018 et dispose de 334 points de vente, centrés sur l'Europe et les Etats-Unis. Le fonds d'investissement LBO France est entré au capital en 2011 et en détient 20%.

La marque devrait rejoindre le pôle "Marques internationale" de Maus Frères dirigé par Thierry Guibert, et qui comprend déjà Lacoste, Gant, Tecnifibre et Aigle. "La transaction pourrait être finalisée d'ici la fin du premier semestre 2019", indique le groupe.

"Maus a l'ambition stratégique de constituer un groupe de mode aux quatre milliards d'euros de chiffre d'affaires", sur le créneau du luxe accessible et avec de fortes ambitions internationales, explique Le Figaro, qui a révélé l'information. "Nous avons effectué ces dernières années un travail de renforcement et d'élargissement conséquent de nos marques existantes", a déclaré Didier Maus, président du conseil d'administration de Maus Frères, cité dans le communiqué, et "The Kooples viendrait compléter notre gamme avec un positionnement plus mode".