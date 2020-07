Les 25 magasins Camaïeu de Belgique en grève ce lundi

"Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est d'avoir de vraies réponses de la direction française, si elle compte réellement nous garder ou pas, et de lancer enfin une procédure de redressement judiciaire en Belgique, pour qu'on puisse avoir un administrateur délégué et de véritables négociations avec les futures repreneurs en vue de sauver les magasins. On est face à du personnel extrêmement qualifié et des magasins très bien situés donc on est sûrs de pouvoir sauver le projet, par les actionnaires actuels ou par d'autres", a indiqué Jalil Bourhidane, secrétaire permanent CNE.