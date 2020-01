Les Beaulieu veulent un arrangement à l'amiable

La raison de cette enquête judiciaire? Un différend familial d’ordre financier qui a mal tourné. Les actionnaires de contrôle de Beaulieu se sont répartis en 2009 un important paquet d’actions . Il s’agissait de personnages clés de la famille: le couple Stefaan Colle-Ann De Clerc, Francis de Clerck et son épouse, et Luc De Clerck et son épouse. Ils se sont partagé ces actions pour moins de 12 millions d’euros, alors qu’elles valaient alors 193 millions.

Les membres de la famille qui ont été privés de ces actions ont exigé leur part, et ne l’ayant pas reçue, se sont tournés vers le tribunal et se sont constitués partie civile. Il s’agit de Dominique De Clerck et de Jan De Clerck, respectivement fils cadet et fils aîné du fondateur de Beaulieu, Roger de Clerck. Ils ont révélé que la transaction impliquait une opération de blanchiment d’actions détenues en noir via deux holdings luxembourgeois. Les membres de la famille et les conseillers qui se sont rendus coupables de blanchiment risquent cinq ans de prison et la confiscation des actions.