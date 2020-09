Les Brantano en Flandre ne rouvriront pas avant 5 mois

L'incertitude persiste

De source syndicale, on apprend également que la reprise ne serait pas encore totalement ficelée et que de nombreuses incertitudes planent encore sur les salariés. Le communiqué de Van Haren ne précise pas combien de salariés seront repris. "Avec les partenaires sociaux, nous ferons tout notre possible pour trouver les meilleures solutions." «Légalement, les gens conservent leurs conditions d'emploi - y compris l'ancienneté - s'ils peuvent travailler pour le repreneur dans les 6 mois qui suivent la faillite . Le 3 février, cela fera 6 mois que Brantano a fait faillite. Van Haren parle d'une réouverture 'progressivement' à partir du 1er février", souligne Erika Lambert de l'ACV Puls. Quant à une reprise éventuelle de la partie wallonne de l'activité de Brantano, l'espoir est faible, voire nul.



"On note de plus en plus de groupes, surtout néerlandais, reprendre uniquement la Flandre pour des raisons linguistiques notamment pour la publicité et aussi parce que la Wallonie est moins porteuse en termes de rentabilité", explique Myriam Delmée du SETCa.