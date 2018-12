Les Chinois feront bientôt 50% de leur achats de luxe en Chine

Si le marché du luxe doit encore progresser de 6% en 2018 à taux de change constants, comme en 2017, il devrait toutefois ralentir aux environs de 3% à 5% par an d'ici à 2025 , selon la dernière étude du cabinet de conseil Bain & Co publiée fin de semaine.

Sauf que, dans les années à venir, "la croissance sera moins forte, même si les fondamentaux sont très solides, car le marché entre dans une phase de maturité, déclare Federica Levato, associée de Bain et co-auteur de l'étude. Et ce, même si les récentes inquiétudes concernant la demande chinoise ne se sont pas concrétisées dans les chiffres trimestriels de LVMH, Kering, Hermès ou encore Moncler. Il est probable que le marché connaisse à l'avenir des à-coups "pour cause de conflits commerciaux ou d'éventuelles récessions économiques", note Bain. Les investisseurs continuent notamment de surveiller de très près l'évolution de la croissance chinoise et les éventuelles répercussions de la guerre commerciale sino-américaine.