Les Galeries Lafayette à la conquête des Champs-Elysées

Ce nouveau centre commercial qui offre la plus grande surface commerciale de la célèbre avenue (6.500 m²), propose une sélection haut de gamme ciblant une clientèle locale, mais surtout étrangère. Ce troisième magasin parisien du groupe mêle mode, beauté épicerie et restauration. Le trafic attendu est de 10.000-15.000 visiteurs par jour , pour moitié étrangers.

Nouveau modèle commercial

Ici, pas de "corners" ou "boutiques" de marques opérant de façon indépendante et reversant une partie de leur chiffre d'affaires au grand magasin, mais une sélection pointue parmi 650 marques présentées sous l'identité visuelle du magasin. Les Galeries Lafayette opèrent elles-mêmes la sélection de produits et détiennent la majorité des stocks. Les quelque 300 vendeurs, rebaptisés "personnal stylists", sont tous employés du grand magasin et non des marques.