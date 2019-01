Les canapés Ligne Roset montent au front pour défendre leur ligne

Ces derniers mois, la société française a dû monter au créneau judiciaire pour défendre ses droits. Dans sa ligne de mire, on retrouve Fitesso, une société belge dont l’une des activités consiste à rénover et rembourrer des vieux modèles de fauteuils et de canapés Ligne Roset avant de les reproposer à la vente. Mais, vous vous en doutez, il y a un hic.

Pour rembourrer ou recouvrir les anciens modèles en question, Fitesso a utilisé des mousses et des tissus différents de ceux utilisés par Ligne Roset. Une fois la rénovation ou le rembourrage terminés, Fitesso replaçait l’étiquette originale Ligne Roset et proposait les fauteuils et les canapés retapés à la vente via son propre site internet ou via des sites de vente en ligne d’objets de seconde main.