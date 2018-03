Les casques belges Lazer tentent le plan de la dernière chance

Touchée par une structure de dette trop lourde vis-à-vis de ses actionnaires, Lazer fait appel à la Justice pour se protéger de ses créanciers. Le CEO de la société est confiant quant à la reprise.

Ces dernières années, l’histoire du fabricant de casques Lazer a tendance à se répéter. Dans un jugement rendu le 12 mars, le tribunal de commerce du Brabant wallon a validé la requête en réorganisation judiciaire (PRJ) déposée par Lazer. La société bénéficie d’un délai de six mois pour présenter un plan de redressement censé satisfaire les créanciers.

Lazer, la plus ancienne marque de casques encore en activité dans le monde, est déjà passé à deux reprises par les fourches de la PRJ. En 2011, une première diminution du chiffre d’affaires avait déjà amené la société à se tourner vers le tribunal de commerce pour se mettre à l’abri de ses créanciers. Le plan avait été validé par les créanciers de Lazer au tout début de l’année 2012. Malgré cela, un an plus tard, un contexte défavorable au monde de la moto avait amené les dirigeants de la société à solliciter une nouvelle PRJ, cette fois, par transfert d’entreprise. Plus ou moins à cette période, Lazer avait été reprise par Alexander de Vos van Steenwijk, qui est toujours CEO de la société aujourd’hui. C’est également à cette époque que Lazer a commencé à faire fabriquer ses casques en Chine, ce qui est toujours le cas aujourd’hui, même si une piste est envisagée au Vietnam.

Profil Lazer a été créé en 1919 par Roger Lacroix. Longtemps, la société qui emploie plus d’une centaine de personnes à Nivelles, est considérée comme un fleuron. Ces dernières années, la société a dû recourir par trois fois à la réorganisation judiciaire pour continuer l’aventure.

En 2013, 18 personnes travaillaient toujours sur le site de Mont-Saint-Guibert à la conception et au design des casques. Aujourd’hui, il reste 12 travailleurs à Mont-Saint-Guibert, mais leur emploi n’est pas menacé par la nouvelle PRJ introduite, nous a assuré Alexander de Vos van Steenwijk.

Neuf projets

En réalité, cette nouvelle requête en réorganisation judiciaire s’explique notamment par un sérieux retard sur un projet important, nous a encore précisé le CEO de Lazer. En réalité, neuf projets sont actuellement dans le pipe-line et ils sont tous préfinancés. Mais, comme d’autres fois, "un manque de chiffre d’affaires dans une période où la vente des casques était au plus bas" justifie de nouveau le besoin de se mettre à l’abri de ses créanciers. "En réalité, nous avons joué de malchance. Nous avons neuf projets de casques dans le pipe, le premier devrait sortir en juin", a précisé Alexander de Vos van Steenwijk, qui assure être confiant dans la reprise.

De l’aveu propre du CEO de Lazer, lorsque la société a repris une série d’actifs opérationnels en 2013, elle a fait le choix d’une structure de dette trop lourde vis-à-vis de ses actionnaires. C’est ce mécanisme qu’il va falloir réviser et soumettre à l’approbation des créanciers. "L’idée est de restructurer notre bilan pour les actionnaires", a précisé le CEO qui, selon les derniers documents publiés, est lui-même actionnaire de la société à hauteur de 67%. Il faut avouer que la lecture des bilans de Lazer donne à réfléchir et présente notamment des pertes cumulées de 31 millions d’euros. Un héritage du passé, assure Alexander de Vos van Steenwijk. Ce dernier n’exclut pas de nouvelles entrées dans le capital de la société et il sera question de transformer des créances en capital. Une certitude: la SRIW, qui était entrée dans le capital de Lazer en 2012 par le truchement d’une conversion de créance de 3,8 millions d’euros, n’est plus actionnaire de Lazer nous a assuré son CEO.

"Vieille" affaire familiale

Ces dernières années n’ont pas été de tout repos pour Lazer. La société, fondée en 1919 par Roger Lacroix, alors président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Brabant wallon, a tracé son bonhomme de chemin dans le secteur des accessoires en cuir pour les cyclistes. D’après l’historique publié sur le site internet de la société, les premiers casques en aluminium sont produits en 1948, tandis que le lancement de la marque Lazer date de 1980, pour ne souligner que ces événements-là parmi tant d’autres. Durant des décennies, Lazer a fait la fierté de la ville de Nivelles où se trouvait son usine de fabrication.

Le premier véritable "coup de massue" date de 2004. Cette année-là, poussée dans le dos par la mondialisation, l’usine de Nivelles ferme ses portes et la production est transférée en Tchéquie. Le transfert laissera un goût amer dans le Brabant wallon: cela a coûté leur emploi à 91 ouvriers et 16 employés. La suite de l’histoire de la société est faite de différents mouvements et de reprises. En 2007, Atenor , soucieuse de se recentrer sur l’immobilier, conclut la cession de sa filiale IMAG qui commercialise des casques sous les marques AGV, Lazer et MDS. Deux ans plus tard, en 2009, Sean van Waes, qui était alors CEO de Lazer Sport, a réalisé un management buy out sur la division casques de vélo et de ski, laissant Lazer se spécialiser dans les casques de motos. In fine, en juillet 2016, Shimano, l’équipementier japonais pour vélos, a racheté le fabricant de casques de vélos Lazer Sports qui, lors du MBO, avait déménage à Anvers.