Les commerçants restent attachés aux présoldes

Présoldes ou pas présoldes? Si le débat anime les acteurs de la vente en magasin, Kris Peeters a fait son choix de longue date. Depuis 2016, le ministre CD&V de l’Économie tente de supprimer cette période d’un mois d’interdiction de toute annonce de réduction de prix dans les boutiques de vêtements, chaussures et maroquinerie. Cette période dite d’attente a été mise en place pour que le consommateur soit bien en mesure de vérifier les différences de prix mises en évidence durant les soldes de janvier et de juillet. Ce dispositif avait également pour vocation de protéger les petites enseignes, qui disposent de moins de moyens que les grandes chaînes pour proposer des prix cassés.

Peeters reste sur sa ligne

Fort de ces arguments, Kris Peeters a donc remis le dossier sur le métier. Mais si CD&V, N-VA et Open Vld sont sur la même longueur d’onde que lui, le projet suscite quelques craintes au MR, attaché à sa proximité avec le petit commerce. Car de manière générale, celui-ci se montre plutôt hostile à la disparition de la période d’attente, de peur d’être victime des plus grandes enseignes. Cette tendance est confirmée par un récent sondage commandé par le gouvernement lui-même à l’institut Ipsos. L’Echo a pu mettre la main sur les résultats de cette enquête réalisée auprès de 300 commerçants (dont l’écrasante majorité est constituée d’indépendants et non de franchises) durant les deux premières semaines du mois de mars.