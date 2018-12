Les costumes Boggi Milano doublent leur présence en Belgique

Le groupe de prêt-à-porter italien passe de trois à six magasins dans le pays. L’idée? Surfer sur un marché important pour la marque, puisqu’il pèse à lui seul entre 5 et 6% de ses revenus.

L’heure est à l’expansion pour Boggi Milano. Le groupe de prêt-à-porter italien vient en effet d’annoncer l’ouverture de trois nouvelles boutiques en Belgique, doublant par là sa présence dans le pays.

Après Bruxelles (Toison D’Or), Anvers et Knokke, c’est au tour de Liège, Gand et Bruxelles (Etterbeek), à nouveau, d’accueillir les prochains points de vente de la marque. Et ce, avec respectivement, un magasin de 300, 170 et moins de 250 mètres carrés.

Au programme, mise en avant des collections classiques de costumes, formels et décontractés, mais aussi, et c’est là une différence notoire, des gammes d’accessoires.

Boggi Milano Fondé en 1939, le groupe italien de prêt-à-porter compte 160 boutiques dans plus de 30 pays et emploie près de 900 personnes.

Par an, entre 70.000 et 80.000 costumes sont vendus, dont 5 à 6% en Belgique, élément ayant décidé l'entreprise à s'étendre dans le pays.

sont vendus, dont 5 à 6% en Belgique, élément ayant décidé l’entreprise à s’étendre dans le pays. 50% du chiffre d’affaires est toujours réalisé en Italie.

L’idée? Surfer sur un marché porteur pour le groupe milanais, découvert suite aux premiers développements réalisés avec l’aide d’un partenaire. "Après l’ouverture de notre premier magasin, on s’est rendu compte que le produit était très bien accueilli par la clientèle belge, avec des résultats assez étonnants – 5 à 6% des costumes que nous vendons, explique Paolo Selva, corporate CEO de Boggi Milano. Raison pour laquelle la Belgique était aujourd’hui à nouveau sur le radar dans notre plan de développement" – alors que les Pays-Bas n’ont, eux, qu’une boutique à Amsterdam, quand une seconde verra le jour début 2019 à La Haye.

Fidélisation visée

Pourquoi avoir retenu Liège et Gand, par exemple, dans le développement international de la marque, initié il y a bientôt dix ans désormais, avec une réelle accélération décidée cette année? "Car nous avons remarqué, en Italie, que nous obtenions aussi des résultats très intéressants dans de petites villes. Et pour cause, on y trouve notre clientèle que sont les avocats, les experts-comptables,… bref, tout qui doit porter un costume, mais aussi recherche un certain style", détaille Paolo Selva. De là, la prise de décision de ne pas seulement se positionner dans les capitales européennes, mais bien dans le maillage plus régional aussi.

En ce sens, de prochains développements pourraient être imaginés, pourquoi pas, à Hasselt ou à Namur, par exemple, nous dit-on. Pas à Bruges? "Nous ne sommes pas partisans d’une présence dans des villes trop touristiques. Ce qui compte, pour nous, c’est une clientèle fidèle et locale", souligne le dirigeant.

Développement mondial

Plus largement, cette expansion s’inscrit dans un projet de développement "qui va nous guider jusqu’en 2023", évoque Paolo Selva.

Au total, dix magasins doivent avoir ouvert leurs portes en cette fin d’année, quand cinq autres ouvriront au premier trimestre prochain. Sont notamment visés, des marchés comme l’Espagne… et l’Angleterre, en fonction "de ce qui se passe avec le Brexit". Du reste, l’idée est aussi de grandir en Asie, important relais de croissance pour la marque qui y a déjà 8 boutiques.