Les magasins Sacha et Manfield dans la valse des faillites

Les enseignes de mode Sacha et Manfield succombent à la vague de faillites entraînée par la pandémie de Covid-19, déjà affaiblies par l'e-commerce.

La faillite de Mayfair International Shoefashion, l'entreprise qui compte les magasins de chaussures Sacha (13 en Belgique) et Manfield (quatre), remonte au 14 juillet. "Le marché de vente au détail souffre déjà depuis plusieurs années, mis sous pression par l'e-commerce", réagit Cecile Termeer du groupe du même nom. "Le secteur des chaussures est l'un des plus touchés. De plus, la crise liée au nouveau coronavirus a conduit à un examen approfondi des structures de coûts des activités physiques dans la vente au détail."