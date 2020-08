Les syndicats de Camaïeu réclament une enquête pour faillite organisée

La colère grimpe au sein de l'enseigne de magasins de vêtements Camaïeu. Les syndicats français, belges et luxembourgeois s'opposent à la reprise par l'actuel propriétaire et appellent à une enquête pour "faillite organisée".

"Joannes Soënen a souhaité l'actuel redressement judiciaire dans le but de récupérer sa propre entreprise à moindre coût et en purgeant sa dette."

Le tribunal de commerce de Lille aurait reçu une offre de reprise de l'actuel propriétaire, Joannes Soënen . Pour les syndicats, c'est la preuve que l'homme "a souhaité l'actuel redressement judiciaire dans le but de récupérer sa propre entreprise à moindre coût et en purgeant sa dette".

Enquêter et sauver l'emploi

La semaine dernière, on apprenait que la direction financière du groupe avait demandé aux directeurs financiers des filiales de faire remonter le cash vers la maison mère .

Les syndicats français (CGT, FO et CFDT), belges (CNE et SETCa) et luxembourgeois (OGBL) appellent les autorités judiciaires à enquêter dans les trois pays sur ce qu'ils qualifient de "faillite" organisée. Aux autorités publiques, ils leur demandent de ne pas laisser tomber les salariés.