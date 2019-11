Levi Strauss réclame 1,5 million à Hema

Le fabricant de vêtements Levi Strauss a introduit une action en justice contre les magasins Hema et leur réclame un dédommagement de plus d’1,5 million d’euros pour avoir vendu 30.000 shorts faisant usage d’un signe appartenant à Levi Strauss. En l’occurrence, il s’agit du dessin de surpiqûres composées d’une ou plusieurs lignes courbes se rejoignant au milieu d’une poche en pointant vers le bas composant la marque Arcuate enregistrée par Levi’s en 1981 comme marque Benelux. Pour Levi Strauss, il ne s’agit pas d’un coup d’essai.

Condamnation record

En effet, après avoir intenté une action similaire contre le distributeur néerlandais soupçonné d’avoir vendu plus de 247.000 pantalons longs faisant usage de signes considérés comme identiques à la marque Arcuate, Hema avait été condamné à cesser cet usage, mais avait également été condamné à payer un dédommagement de plus de 4,4 millions à Levi Strauss, un des montants les plus élevés jamais fixé en la matière. Hema est allé en appel de cette décision.

Pour l’avocat du fabricant de vêtements, le premier jugement rendu concernant les pantalons longs devrait faire autorité de chose jugée, " ce qui influence et limite ce débat" , a plaidé Thierry Van Innis. Pour ce dernier, la marque invoquée porte tant sur les pantalons longs que sur les shorts. Sur la base de l’autorité de la chose jugée, le conseil de Levi Strauss a expliqué qu’il ne pouvait plus demander de faire cesser l’usage du signe incriminé. Mais, a-t-il estimé, il peut réclamer un nouveau dommage. Pour les pantalons longs, Thierry Van Innis avait estimé le dommage par pantalon à 50 euros , un montant ramené par le juge à Pierre-Yves de Harven à 20 euros.

Pour Emmanuel Cornu, afin qu’une demande d’indemnisation soit valable, il faut que le signe critiqué soit perceptible et il faut que le public fasse le lien entre le signe et le détenteur de la marque. Dans cette affaire, personne n’a été capable de produire les shorts en question et les conseils d’Hema estimaient que dans les images fournies par Levi Strauss dans le dossier, les signes invoqués étaient peu perceptibles, voire invisibles. Un argument qui a fait sortir l’avocat de Levi Strauss de ses gonds. "Le coup du signe invisible, c’est à hurler de rire, c’est presque gênant", a-t-il plaidé. Pour les conseils d’Hema, les deux éléments indispensables à une demande d’indemnisation manquent, raison pour laquelle la demande de Levi Strauss devrait être déclarée irrecevable. Pour ces derniers, il ne peut pas y avoir de risque de confusion entre les vêtements vendus par Hema et ceux vendus par Levi Strauss.