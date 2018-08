Longchamp fait condamner Leonidas

Leonidas vient d'être condamné à cesser de distribuer un modèle de sac considéré comme étant une contrefaçon du modèle "Le Pliage" de Longchamp. Plus de 15.000 sacs avaient été offerts à des clients achetant pour plus de 28 euros de chocolat.

13.700 sacs écoulés

Cette affaire démarre à la fin de l’année 2016 lorsque Longchamp se rend compte que, dans le cadre d’une campagne publicitaire, Leonidas propose des sacs à tous ses clients qui achèteraient pour plus de 28 euros de chocolat. Et le sac en question ressemble à s’y méprendre au modèle "Le Pliage". Par un courrier daté du 23 janvier 2017, Longchamp, défendu par Thierry Van Innis, a demandé à Leonidas de cesser de distribuer les sacs en question. Quelques jours plus tard, Leonidas a répondu avoir acheté 30.000 sacs auprès d’un fournisseur sérieux, ce qui a amené le chocolatier à penser que les droits intellectuels liés aux sacs étaient compris dans le prix. "Ce n’est visiblement pas le cas, nous vous présentons nos excuses à ce sujet", a encore ajouté Leonidas à l’adresse de Longchamp. À cet instant, Leonidas a reconnu avoir acheté 30.000 sacs, précisant qu’il lui en restait 16.320 et demandait à Longchamp s’il était possible de trouver un arrangement pour les sacs déjà distribués et pour le stock restant.