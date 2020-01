Louis Vuitton dévoile son diamant géant à Paris

Extrait au Botswana par Lucara en avril 2019, il pèse environ 350 grammes et a la taille d’une balle de tennis . Si Louis Vuitton n'a pas révélé le montant de son achat, la vente pour 53 millions de dollars d'un diamant brut un peu plus petit au joaillier Laurence Graff en 2017 donne une idée approximative de la valeur de Sewelô.

Taillée à Anvers

La pierre attend d’être polie et taillée en plus petites pierres précieuses à Anvers par le tailleur de diamants HB Company. L’entreprise a annoncé la semaine dernière avoir conclu un accord avec la maison Louis Vuitton et la société canadienne Lucara Diamond, propriétaire de la mine où a été découvert le diamant. L’objectif de cette collaboration: "planifier et tailler une collection de diamants à partir de Sewelô."