Maison Margiela ferme ses portes à Bruxelles

Avec un chiffre d'affaires qui recule chaque mois, la gérante n'a plus vraiment eu le choix. "À l’heure actuelle, nous fonctionnons avec la moitié du chiffre d’affaires que nous avions en 2011", expliquait-elle à nos confrères de la VRT. La cause principale de ce recul des ventes serait le commerce en ligne. Mais pas que. Pour la gérante, la clientèle éprouve des difficultés à se rendre en voiture dans le centre de Bruxelles.

Anonymat

La boutique aurait également perdu une partie de sa clientèle fidèle après le départ, en 2009, de son créateur Martin Margiela. Ce dernier, sorti de l'Académie Royale d'Anvers en 1979, un an avant les "Six d'Anvers" - auxquels il est parfois associé par erreur - , s'est fait connaître pour son style minimaliste et artisanal, tout en restant loin de la presse et des caméras. En effet, mettre un visage sur ce nom relève du défi. La Maison de mode expliquait à l'époque que cet anonymat est une réaction face à l'industrie de la mode qui s'est trop commercialisée ainsi qu'une volonté de se focaliser sur les vêtements et non pas les personnages qui se trouvent derrière.