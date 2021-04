McAlson, des caleçons et une famille de gentilshommes

Thibaud Deren, le fils aîné et le responsable produit de McAlson, et Pierre Deren, le père et le fondateur de la marque.

Depuis 1997, les caleçons belges McAlson colorent les devantures des boutiques de mode du pays. Retour sur une aventure familiale en compagnie du fondateur et de son fils aîné.

"On pense souvent que nous sommes une marque anglaise ou écossaise, pourtant McAlson est 100% belge. Le tout est de comprendre le jeu de mots..." Il est vrai que le jeu de mots, astucieux au demeurant, est un sérieux indice quant à l'ADN belge, francophone même, de la marque de caleçons pour dandys McAlson. Et cet héritage, Pierre Deren, le fondateur, le revendique fièrement.

Français d'origine mais né à Gand, l'homme de 64 ans orchestre depuis 1997 la petite structure qui abrite la marque de sous-vêtements chics depuis Laarne, en Flandre-Orientale. Issu du textile, celui qui est parvenu à se faire un nom (et une place) dans le prêt-à-porter européen est aujourd'hui accompagné de ses deux fils et les créations de son entreprise se veulent toujours plus présentes et visibles dans les boutiques de mode du continent.

"McAlson marie le côté “preppy look” à l’anglaise, le raffinement à l’italienne, le “je-ne-sais-quoi” Frenchy, avec le surréalisme à la belge." Thibaud Deren Product manager chez Agerti (McAlson)

Facilement reconnaissables à leurs motifs originaux, leurs tons bigarrés mais aussi grâce aux présentoirs et à un packaging soignés, caractéristiques, les caleçons McAlson rapportent aujourd'hui près de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel à l'entreprise. Chaque année, entre 120.000 et 140.000 pièces sont vendues en Europe (Belgique, France, Italie, Suisse, Allemagne, Pays-Bas et pays scandinaves) grâce aux boutiques partenaires mais aussi dans le monde par le biais de la vente en ligne. La recette ? "McAlson marie le côté “preppy look” à l’anglaise, le raffinement à l’italienne, le “je-ne-sais-quoi” Frenchy, avec le surréalisme à la belge", résume Thibaud Deren, l'aîné de la fratrie, responsable du design des produits pour l'entreprise familiale.

Une histoire de famille

Distributeur de caleçons et de produits de confort intérieur dans une première vie, Pierre Deren a eu l'idée de McAlson en 1997 alors qu'il échangeait régulièrement avec un ami, lui aussi actif dans le secteur. "J’ai rencontré mon ami à une foire. Lui était distributeur d’une marque hollandaise, et nous avons décidé de fusionner nos idées : le confort et le caleçon avec une ceinture de couleur. Au début, nous étions trois, mon ami, mon épouse et moi. Mais il a finalement décidé de se lancer dans tout autre chose et a quitté le navire. Mes enfants m’ont toujours aidé, même petits. Thibaut m’a rejoint officiellement il y a 11 ans et Pierre-Henri il y a 4 ans", se remémore Pierre Deren.

Vue en plein écran Depuis sa création, l'entreprise a proposé plus de 4.000 imprimés différents.

Le concept aura mis quatre ans à réellement décoller. Au début, les motifs étaient sobres et les tissus simples. Mais dès les premiers signes de succès, Pierre Deren a décidé de s'amuser un peu plus dans le processus créatif. Depuis sa création, l'entreprise a proposé plus de 4.000 imprimés différents, le tout dans une palette de couleurs très élargie. Passionnée de bande dessinée, la famille s'inspire de Tintin, Largo Winch ou Michel Vaillant pour créer et il n'est pas rare que des artistes collaborent à l'élaboration de modèles exclusifs.

"Nous continuons à travailler avec ceux qui nous suivent depuis nos débuts, tant clients que fournisseurs. L’exclusivité et le respect, ce sont là des valeurs qui nous sont chères." Pierre Deren Fondateur de Agerti (McAlson)

Cette évolution rapide a, entre autres, été rendue possible par l'arrivée à bord des deux fils de Pierre Deren, ainsi que de sa fille pour un laps de temps plus bref. "Je me suis toujours beaucoup cherché et après plusieurs tentatives d’études, quelques années dans une compagnie d’assurance et un tour du monde en camionnette, j’ai décidé d’aider mes parents et j’ai rejoint l’aventure en 2009, en touchant un peu à tout au début. Aujourd’hui, je suis en charge de dessiner les collections, de réaliser les imprimés et dessins sur Photoshop", explique Thibaud Deren. Le cadet, Pierre-Henri, formé à Solvay et passé par Deloitte, a rejoint l'entreprise familiale en 2017 en tant que CEO avec, en filigrane, l'intention de racheter une partie des parts. "Nous sommes en pleine négociation familiale à ce sujet", sourit Pierre Deren, qui a fait le choix de s'écarter de la gestion quotidienne de McAlson pour se focaliser sur l'aspect commercial et la gestion des plus gros comptes-clients.

Respect et exclusivité

Mais au-delà de la famille, Pierre Deren entend défendre les valeurs du respect et de l'exclusivité. "Nous essayons de rester exclusifs dans nos choix de collaboration. Nous continuons à travailler avec ceux qui nous suivent depuis nos débuts, tant clients que fournisseurs. L’exclusivité et le respect, ce sont là des valeurs qui nous sont chères", insiste le fondateur.

"Nous avons élargi notre cible au fil des ans. Nous sommes maintenant présents tant chez les tailleurs que chez les spécialistes du streetwear." Pierre Deren Fondateur de Agerti (McAlson)

Aujourd'hui, la marque est présente dans près de 150 points de vente en Belgique. "Nous avons élargi notre cible au fil des ans. Nous sommes maintenant présents tant chez les tailleurs que chez les spécialistes du streetwear", pointe Pierre Deren. L'arrivée d'Internet et la mise en ligne d'un e-shop ont également grandement participé au succès de la marque. Mais la vente physique reste la priorité, surtout en cette période houleuse. "En temps normal, 80% de nos ventes se font en physique. Et nous y tenons. Nous sommes très respectueux des magasins. Ils ont besoin d’être soutenus, c’est important. On ne fait pas de remises sur notre site, nous vendons au même prix partout", insiste-t-il.