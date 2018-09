Michael Kors s'offre Versace pour près de 2 milliards d'euros

La nouvelle était dans l'air: Versace était sur le point de perdre son indépendance. C'est chose faite. Et c'est l'américain Michael Kors qui remporte la mise.

Le groupe de mode américain Michael Kors a officialisé ce mardi son rachat de la maison milanaise Versace, valorisée à 1,83 milliard d'euros (plus de 2 milliards de dollars), confirmant les informations de presse qui circulaient lundi.

"C'est un moment très motivant pour Versace. Je suis fière que la marque reste très puissante tant dans la mode que dans la culture moderne", a de son côté déclaré Donatella Versace, directrice artistique et vice-présidente du groupe éponyme.

Versace, c'est 40 ans d'histoire

Fondée en 1978 par le styliste Gianni Versace et son frère Santo, Versace est une icône de la mode italienne, avec des collections luxueuses et sexy.

Après l'assassinat de Gianni en 1997 , la marque avait connu des années difficiles. Après une importante réorganisation et grâce aux initiatives de Donatella, la soeur de Gianni et de Santo, Versace finit par remonter la pente.

Les ventes du groupe s'étaient redressées entre 2009 et 2016, passant de 268 millions d'euros à 668,7 millions d'euros avant de stagner l'an passé.

Michael Kors devient Capri Holdings

La marque milanaise était jusqu'ici détenue à 20% par le fonds américain Blackstone, le reste (80%) étant aux mains de la famille. Suite au rachat, Michael Kors va acquérir la totalité des actions Versace. Et la marque américaine, qui est aussi propriétaire de Jimmy Choo depuis environ un an, change même de nom, à l'image des conglomérats du luxe que sont Kering et LVMH, pour devenir Capri Holdings.