Mitiska se renforce au sein de Cassis & Paprika

Mitiska, le holding actif dans la distribution, devient le seul actionnaire financier à côté du fondateur et CEO Jacques Hayez dans Cassis & Paprika.

Les magasins Cassis et Paprika, bien présents dans nos rues et centres commerciaux, voient le holding Mitiska (également présent dans les magasins de jouets FUN et auparavant dans Brantano) se renforcer au sein de leur capital.