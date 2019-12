Moncler va-t-il rejoindre Gucci et Balenciaga dans le groupe Kering?

Des rumeurs de presse font état de discussions préliminaires entre le groupe Kering de François Pinault et le spécialiste italien des doudounes de luxe, Moncler. L'action de ce dernier a ouvert en forte hausse.

L'action de Moncler a le vent en poupe ce jeudi matin. Elle prenait plus de 11% à l'ouverture de la Bourse de Milan. L'agence Bloomberg avance que Kering , groupe de la famille Pinault et maison-mère de Gucci et Balenciaga, aurait eu des discussions préliminaires en vue d'une acquisition de la marque des doudounes de luxe.