Myriam Messahel : "Le sac à main est la meilleure arme et le talisman de la femme"

Myriam Messahel veut conquérir le monde de la mode. Cette jeune architecte en est peut-être encore loin, mais elle a déjà concrétisé un premier rêve : produire ses propres sacs à main de standing importés tout droit d'Italie. Avec l'espoir d'inspirer des vocations.

Quand vous poussez la porte de son appartement ucclois, difficile de dire dans quelle discipline exerce Myriam Messahel. Cette pétillante trentenaire débordante d'énergie est intarissable quant à ses nombreuses passions : la décoration, le dessin, la guitare électrique ou même le vovinam viet vo dao (un art martial vietnamien). Mais le clou du spectacle, c'est bien l'élégant sac à main en cuir trônant fièrement sur la table de son salon. Un article qu'elle a elle-même dessiné et produit, signé M. by Myriam Messahel.

Le parcours de Myriam commence pourtant loin de la mode. À la sortie de ses secondaires, elle opte pour une formation d'architecte qu'elle mène à la Cambre. "Pour moi, c'est la parfaite combinaison entre le dessin et la science. Cela constitue une forme d'art concret." Ses études la mèneront dans un premier temps à Istanbul, où elle acquiert de solides bases en langue turque, et dont elle tombe sous le charme. Une fois de retour à Bruxelles, elle rédige son mémoire sur le diagnostic du classement au Patrimoine Unesco de la vallée du Mzab, en Algérie, pays d'origine de sa famille.

Son diplôme en poche, elle se met en tête de repartir pour la nouvelle Byzance, mais son professeur l'en dissuade et la persuade plutôt de tenter une nouvelle aventure. C'est ainsi qu'elle prend la direction de la Finlande. "C'était évidemment un tout autre environnement que Bruxelles ou Istanbul, je devais non seulement m'adapter au climat froid, mais aussi appréhender une architecture très différente, où le bois a un rôle central", explique-t-elle.

Carnets d'une bourlingueuse

Après avoir posé son baluchon à Helsinki, elle se met à faire du porte-à-porte auprès des cabinets d'architecture de la ville. Une épreuve rébarbative, mais au bout d'une semaine, elle est engagée chez K2S, un cabinet de référence du pays des Mille Lacs. Elle y reçoit notamment l'opportunité de travailler sur la Chapelle de Kampi, une église qui reçoit le prix du "Best New Global Design" du Chicago Athenaeum, et sur le quartier général de la société de brise-glaces Arctia, le premier bâtiment flottant du pays.

"Une femme doit s'habiller pour elle-même, et le sac est une des meilleures façons de communiquer."

L'aventure dure six mois. Une expérience enrichissante, mais un peu trop courte à son goût. À peine sa valise posée à Bruxelles, elle opte pour une nouvelle odyssée qui l'emmène vers la Chine, où elle intègre le bureau de l'Américain Marshall Straballa. Là-bas aussi, elle a la chance de participer à des projets d'envergure, notamment celui de la Shanghai Tower.

Myriam Messahel passe environ six mois dans l'Empire du Milieu, avant que la bureaucratie ne mette brutalement fin à son séjour. "Je me suis retrouvée avec un gros problème avec mon visa et j'ai dû quitter la Chine en catastrophe, quelques jours avant des ennuis potentiellement bien plus graves", explique-t-elle. "C'était la panique! J'ai dû emballer toutes mes affaires en quelques heures et sauter dans le premier avion!"

C'est en attendant son vol qu'au détour d'une conversation, un bel inconnu lui pose une question qui va la tarauder pendant un moment : "Qu'est-ce-que tu veux avoir fait de ta vie dans dix ans ?" À peine installée dans l'avion, elle prend une page blanche, et se met à dessiner.

Savoir-faire italien

"L'architecture, cela reste un monde d'hommes, et il n'est pas toujours facile pour une jeune femme de s'y imposer", confesse Myriam Messahel. "Je voulais d'abord être heureuse. Ensuite, je me suis dit que j'allais fonder un empire !"

"Le cuir est le poste le plus coûteux dans la confection, avant même le travail du façonnier."

Sa passion pour la mode lui inspire alors la conception de sacs à main. "Le sac, c'est à la fois la meilleure arme de la femme et son talisman", souligne-t-elle. "Une femme doit s'habiller pour elle-même, et le sac est une des meilleures façons de communiquer." Seulement, Myriam Messahel est architecte, et pas (encore) créatrice de mode, elle a encore tout à apprendre de cette industrie.

De retour à Bruxelles en 2015, elle poursuit sa carrière d'architecte pendant quelques mois dans le cabinet de Jean-Paul Hermant tout en nourrissant son rêve pendant ses temps libres. Ses idées devenant de plus en plus concrètes, elle décide finalement de déposer un dossier auprès de hub.brussels grâce auquel elle décroche un Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Cette fois, elle met le cap sur Florence pour un stage chez VIAJIYU.

La fondatrice de cette maison de mode, Nicole Still, la prend sous son aile et la pousse à donner le meilleur d'elle-même. "C'est ma mentore, mon inspiratrice, clairement la personne la plus importante dans mon processus", confie Myriam Messahel. "Elle m'a appris ce que c'était d'être une entrepreneure, m'a encouragée en me disant que j'étais une pionnière."

Myriam Messahel remet toutes ses idées à plat, redessine ses modèles, pousse la porte des maroquiniers les plus prestigieux de la région pour examiner leur savoir-faire. Elle choisit d'une part ses fournisseurs, Mastrotto Express et Conceria Stefania qui lui livrent du cuir de chèvre et de poney, et d'autre part les artisans qui vont réaliser ses produits. "Le cuir est le poste le plus coûteux dans la confection, avant même le travail du façonnier", souligne-t-elle. Son rêve portera son nom, ou presque: elle décide de simplement baptiser sa marque M. by Myriam Messahel.

Inspiratrice

Mi-2016, elle revient en Belgique et reprend sa profession d'architecte au sein de l'administration communale de Saint-Gilles, tout en poursuivant son projet entrepreneurial. C'est à la fin de cette année-là que son premier sac, le sien, lui est livré.

Je crois que c'est important pour les femmes et les filles de trouver quelque chose qui leur donne véritablement confiance en elles. Pour moi, cela a été de dessiner mes rêves.

Un jalon important qui l'incite à mettre les bouchées doubles. Myriam Messahel dessine encore deux modèles, baptisés Independance et Padlock, avant de véritablement lancer la promotion de ses produits en 2019 via son site internet et les réseaux sociaux. En 2020, elle est engagée, toujours comme architecte, à la Fédération Wallonie-Bruxelles et donne un coup d'accélérateur à sa campagne de publicité via un shooting photo avec un mannequin.