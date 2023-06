Nike ouvre toujours plus de magasins dans notre pays

Après Bruxelles, Anvers et Gand, Bruges se dote d'un magasin du géant de l'habillement sportif Nike dans sa principale rue commerçante. D'autres magasins sont attendus.

Au cours des dernières années, Nike a pris une avance commerciale considérable sur son grand rival allemand Adidas. Une explication importante réside dans le fait que le géant des vêtements de sport basé en Oregon a misé beaucoup plus rapidement et massivement sur la vente via ses propres magasins physiques et plateformes en ligne. Une stratégie qui accroît la visibilité de la marque et permet d'éliminer les tiers dans la chaîne de vente tels que les grossistes comme Decathlon, JD Sports et Footlocker.

Cette stratégie devient de plus en plus visible dans le paysage urbain en Europe et dans notre pays. Fin avril, Nike a déménagé son magasin à Anvers vers un local plus grand sur la Meir. Dans l'espace commerçant bruxellois de la rue Neuve, quelques locaux adjacents à la boutique actuelle ont été acquis pour ouvrir un tout nouveau magasin phare de 1.500 mètres carrés.

Dans notre pays, le partenaire de Nike, Retailors, aimerait ouvrir plus de 10 magasins. Des dizaines de magasins devraient également ouvrir dans le reste de l'Europe au cours des deux prochaines années.

Cet automne, un premier magasin Nike ouvrira dans la Veldstraat de Gand, où se trouvait autrefois la chaîne Fnac. Et d'ici fin 2023, un magasin Nike ouvrira dans la Steenstraat de Bruges, dans un ancien emplacement de Zara.

Depuis 2021, il y a également un magasin Nike dans le centre commercial de Wijnegem, à Anvers. Nike gère également depuis un certain temps quelques magasins de vente d'articles en stock avec une réduction importante à Liège, Mons et Maasmechelen.

Partenaire israélien

Les cinq magasins Nike en Belgique, à l'exception des magasins de vente d'articles en stock, sont tous détenus par le groupe Fox. Cette société israélienne cotée en bourse est spécialisée dans la création et l'exploitation de magasins pour des multinationales telles que Nike, American Eagle, Flying Tiger et Mango. L'accord avec Nike est réalisé via la filiale de Fox, Retailors, qui est également cotée en bourse. Cette filiale s'occupe des franchises sportives dans le portefeuille de Fox, qui comprend notamment Foot Locker, Converse et Dream Sport. Retailors détient 64 magasins Nike.

En 2022, Retailors a enregistré un bénéfice net de 26 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 383 millions d'euros. La société détient le droit exclusif d'ouvrir de nouveaux magasins en Belgique. Selon des sources rapportées par De Tijd, il est prévu d'ouvrir encore plus de magasins en Belgique. Retailors envisage d'avoir plus de dix magasins dans notre pays, en se concentrant sur les petites villes telles que Bruges. Des dizaines de nouveaux magasins devraient également ouvrir dans le reste de l'Europe au cours des deux prochaines années.

Les magasins physiques des grands acteurs tels que Nike ne se résument plus à des chaussures et des vêtements sur une étagère. Ils cherchent à transformer le shopping en une sorte d'expérience qui va au-delà des achats en ligne.

Concentration des magasins

Le fait que Nike s'appuie sur des partenaires de vente au détail pour ses magasins fait partie de la stratégie de la société sportive. Traditionnellement, les détaillants Nike étaient une mosaïque de petits franchisés à travers toute l'Europe. Maintenant, Nike opte pour la concentration.

Dans les marchés les plus importants tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, Nike exploite ses propres magasins sans intermédiaires. Pour le Benelux, Israël, le Canada, les pays scandinaves et de nombreux pays d'Europe centrale et orientale, Retailors, qui a une capitalisation boursière d'environ 1 milliard d'euros, est le partenaire exclusif. En Europe du sud, c'est le concurrent italien Percassi qui joue ce rôle.

En sachant ce qui se vend et ce qui ne se vend pas, Nike peut gérer ses stocks plus efficacement et mieux développer ses produits.

Nike collabore avec des entreprises comme Retailors ou Percassi parce qu'elle est elle-même avant tout une entreprise de vente en gros. Elle développe des produits, les commercialise et est très attachée à la fidélité de ses clients. Grâce à des accords avec de nouveaux partenaires comme Retailors, elle a une vision directe des ventes et de ce que les consommateurs dépensent.