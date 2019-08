Nike se lance dans la vente de baskets par abonnement

Nike propose désormais des formules d'abonnements pour les achats de chaussures pour enfants. Disponible aux Etats-Unis, le "Nike Adventure Club" coûtera 20 dollars par mois pour son offre d'entrée de gamme, donnant droit à la livraison de 4 paires par an, et 50 dollars pour recevoir des nouvelles baskets chaque mois.

A l'ère du "tout par abonnement", c'est au tour du géant du prêt-à-porter sportif et urbain américain Nike de tenter de se faire une place dans le budget mensuel des ménages américains. Après le streaming musical, vidéo et les factures de télécommunications, la vente de basket (sneakers) pour enfants par paiements mensuels est désormais rendue possible par le Nike Adventure Club.

Fort des résultats concluants d'une phase test effectuée en 2017 auprès de 10.000 ménages, le service, présenté comme "le meilleur ami des parents", a pour vocation de s'attaquer à l'exercice ardu (et récurrent) que représente le shopping de chaussures pour enfants. En choisissant parmi une offre à 20 dollars par mois donnant droit à la livraison d'une paire de baskets au choix tous les 90 jours, une offre à 30 dollars pour 6 paires par an et une formule à 50 dollars mensuels pour la livraison d'une paire de baskets par mois, les parents américains s'octroient le luxe de s'adapter aux pointures évolutives de leurs progénitures tout en restant éloignés des grandes surfaces et magasins spécialisés.

Dave Cobban, responsable du projet Adventure Club chez Nike, se félicite de sa stratégie, expliquant: "Nous construisons une relation avec des enfants à partir de deux an. Avec de la chance, ils se souviendront de nous et conserveront une bonne image de notre marque." Il est, par ailleurs, peu probable que les parents clients du "Club", se tournent vers d'autres marques pendant la durée de leur abonnement, octroyant ainsi à Nike, l'opportunité de fidéliser encore un peu plus sa clientèle.

Un package complet

Vue en plein écran L'"Adventure Kit" comprend des suggestions d'activités ludiques à réaliser, dans le cadre d'un partenariat avec KaBoom, une association dédiée à la promotion d'un mode de vie sain pour les enfants. ©nikeadventureclub.com

Avec un catalogue de près de 100 modèles des marques Nike et Converse et des pointures allant du 19 au 39, le Nike Adventure Club s'adresse aux parents d'enfants âgés de 2 à 10 ans. En plus des chaussures, chaque livraison est accompagnée d'un "adventure kit", composé de propositions d'activités sportives, d'autocollants et autres "goodies", destinés à renforcer la valeur ajoutée du service proposé et le sentiment d'appartenance au "club". Conscient de la difficulté à établir avec exactitude la pointure (et les goûts) des enfants, Nike prévoit également le renvoi et l'échange sans frais des chaussures reçues en cas d'erreur.