Orchestra Prémaman étend encore la fermeture de ses magasins belges

Confronté à la concurrence des sites de vente en ligne et du marché d'occasion , Orchestra Prémaman va radicalement se réorganiser et tailler dans ses effectifs en France et à l'étranger, principalement en Belgique et en Espagne.

La société exploite 47 magasins en Belgique et emploie un peu plus de 420 personnes. Début 2020, le groupe avait marqué son intention de fermer 34 magasins en Belgique. Seuls vingt magasins jugés rentables avaient une chance de rester ouverts. La semaine dernière, on apprenait d'ailleurs qu'Orchestra Prémaman s'était tourné vers la justice pour mettre en vente ces 20 magasins les plus rentables. Mais, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles avait alors exigé d’avoir plus de clarté sur la situation financière du groupe et sur les prévisions pour les mois à venir.