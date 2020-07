Paul Lembrecht, l'homme qui voulait éviter les économies à la VRT appelé à redresser FNG

En quelque trois mois, FNG aura connu quatre CEO. Désormais, c'est Paul Lembrechts, patron déchu de la VRT et ancien banquier qui est tenté d'"unir l'ensemble du groupe derrière un même projet".

On pourrait parler de valse à quatre temps. Début mai, alors qu'on attendait des mesures pour réduire l'endettement du groupe de mode (Brantano, Fred&Ginger, CKS, Miss Etam...), FNG annonce le départ de son CEO et cofondateur Dieter Penninckx. Des problèmes de santé obligent l'autre cofondateur et directeur opérationnel, Manu Bracke, à reprendre les rênes. Pas de solution intermédiaire, Manu Bracke a les pleins pouvoirs. Mais cela ne dure qu'un mois.