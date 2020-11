Philip Green, la chute d'un empire...

Philip Green, président d'Arcadia Group, est un businessman britannique, parmi les plus emblématiques des vingt dernières années. Frappé de plein fouet par la crise du Covid-19, son groupe de prêt-à-porter est au bord du dépôt de bilan.

Philip Green déteste à ce point les smartphones qu’il a toujours refusé de se séparer de son vieux modèle Nokia , qui tient dans la paume de la main et qui ne sert qu’à téléphoner. La première hypothèse expliquant ce rejet est que ce Londonien de naissance est nostalgique de cette époque pas si lointaine où les piétons marchaient encore dans la rue la tête droite, sans faire de zigzag et sans parler tout seul.

La seconde hypothèse, tout aussi crédible, est que le phénomène des smartphones lui a tout simplement coûté des milliards . L’explosion du e-commerce, depuis une dizaine d’années, a permis à des groupes comme ASOS ou Boohoo de grignoter les marges des marchands physiques établis, particulièrement ceux de son groupe Arcadia, qui comprend des marques majeures comme Topshop, Topman, Miss Selfridge, Burton, Dorothy Perkins ou Outfit. Après 90 ans d’existence, les magasins BHS ont déjà fermé leurs portes en 2016, sept ans après le rachat par Arcadia. La crise du coronavirus est le coup de grâce pour ce groupe, qui est sur le point de déposer le bilan et de laisser 13.000 salariés sur le carreau .

À 68 an s, Philip Green voit ses anciennes recettes emportées par le vent technologique, considérablement renforcé par la plus sévère crise sanitaire depuis un siècle. Les analystes ont beau jeu de rappeler qu’à la différence d’Arcadia, d’autres grands groupes ont entamé depuis plusieurs années le processus de numérisation de leurs activités, soit directement, soit avec des partenaires, comme la start-up Farfetch, qui a proposé des solutions clés en main pour de grandes marques.

Fin d'une époque

Les signaux étaient dans le rouge depuis une bonne dizaine d’années: les traditionnelles high streets britanniques se sont progressivement dévitalisées, laissant la place à des salles de paris ou des salons de beauté . Et depuis environ cinq ans, la désertification des grands centres commerciaux de périphérie s’est accélérée, entraînant l’assèchement d’enseignes établies, et remettant en question le modèle économique du groupe Arcadia.

Le temps dira si le modèle Amazon est décidément voué à être répliqué ou à tout vampiriser. En attendant, la chute de l’empire Arcadia est bien la fin d’une époque, tant Philip Green a inspiré à la fois de la fascination et de la répulsion, dans un pays où l’entrepreneuriat et l’ostentation sont généralement encouragés, parfois jusqu’à l’indécence. Philip Green restera ainsi le tycoon le plus "m’as-tu-vu?" des années 2000, avec des fêtes grandioses animées par Rihanna, Tom Jones, Rod Stewart ou Andrea Bocelli.