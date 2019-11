Pour concurrencer Amazon, Bol.com se lance aussi dans la vente de vêtements

La filiale du groupe belgo-néerlandais Ahold Delhaize proposera des marques de mode bien connues afin de pouvoir faire face au géant américain Amazon , qui dispose déjà de nombreux vêtements dans son catalogue. Des négociations seraient en cours entre Bol.com et des marques de vêtements. Les enseignes comme G-star et Tommy Hilfiger sont notamment citées.

Ce nouveau venu met davantage la pression sur le marché des boutiques de vêtements en ligne. En plus de Bol.com et d'Amazon, la société allemande Zalando, numéro 1 en Europe, grignote elle aussi de plus en plus de place dans ce marché où la concurrence est féroce.