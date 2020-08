Quatre curateurs pour gérer la faillite de la maison mère de Brantano

Quatre curateurs pour 20 filiales

Quatre curateurs ont également été désignés: Maîtres Geert van Deyck, Marc Joris, Nick Peeters et Annelies Hellemans. Ils ont comme mission de gérer la faillite.

Les faillites ne concernent pas la société mère FNG SA. Les activités suédoises du groupe (Ellos) ne sont pas affectées non plus.

Jeudi dernier, le groupe avait annoncé ne plus avoir d'autre choix que de déposer le bilan; chose faite vendredi.