Que reste-t-il des maisons de mode indépendantes?

Le rachat de Versace par Michael Kors montre la volonté de la marque américaine de construire un empire multi-marque sur le modèle des géants du luxe comme LVMH et Kering. Mais quelles maisons sont, dans le paysage du luxe, encore indépendantes?

Versace, suite à ce rachat, vient donc de perdre, comme beaucoup d'autres maisons avant elle, son indépendance. L'indépendance dans le monde de la mode, parlons-en justement. Nombreuses sont de marques appartiennent aujourd'hui à des conglomérats du luxe - surtout européens - tels que Kering ou encore LVMH. Pour ne citer que quelques exemples, Kering détient Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, etc. LVMH, de son côté, a un portefeuille de plus de 70 marques comme Louis Vuitton, Céline, Kenzo, Fendi, Givenchy, Dior, etc., ce qui en fait le 1er groupe mondial dans le secteur du luxe, juste devant Kering.