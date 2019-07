Quelques jours de plus pour sauver la maison Sonia Rykiel

Le tribunal de commerce de Paris a décidé de reporter au 18 juillet la limite de dépôt des offres pour sauver Sonia Rykiel, la marque parisienne de prêt-à-porter détenue par First Heritage Brands.

Délai supplémentaire pour tenter de sauver Sonia Rykiel. La marque parisienne de prêt-à-porter détenue par First Heritage Brands (Delvaux, Robert Clergerie) avait été placée début mai en redressement judiciaire. Les candidats repreneurs avaient alors jusqu'à la fin juin pour introduire leur offre.

Ce lundi, le tribunal de commerce de Paris a décidé de reporter au 18 juillet la limite de dépôt des offres, afin de "donner toutes ses chances au dossier", selon une source proche du dossier.

La maison parisienne de prêt-à-porter, en difficultés financières depuis la disparition de sa créatrice emblématique en 2016, avait demandé en avril son placement en redressement judiciaire.

Deux offres "sérieuses"

Vue en plein écran Sonia Rykiel ©AFP

Entre six et sept offres de reprise, dont "deux sérieuses", devaient être présentées lundi devant le tribunal de commerce, mais plusieurs parties - dont les représentants de salariés et les conseils de l'entreprise - ont plaidé pour un report, qui a été accepté. Le tribunal maintient cependant au 25 juillet sa décision finale sur le dossier, entend-on.

En 2018, la griffe de Saint-Germain-des-Prés a enregistré 35 millions d'euros de ventes, pour une perte nette de 30 millions d'euros. Elle emploie actuellement 133 salariés, dont 14 à l'atelier, coeur de la création. La marque Sonia Rykiel s'appuie sur un réseau en propre de six boutiques et quatre "outlets" (magasins de déstockage). Elle réalise un peu plus de 50% de ses ventes en France.

D'un point de vue stratégique et financier, "deux offres de reprise se détachent du lot", même si elles sont "partielles" et ne reprendraient qu'environ 50 salariés, selon des sources proches du dossier.

→ L'une est emmenée par Emmanuel Diemoz, l'ancien dirigeant de Balmain "qui est donc déjà dans le 'business' de la mode".

→ L'autre est formulée par une "grande famille parisienne" qui n'est pas connue dans ce secteur.

Delvaux, soeur de Rykiel

En 2012, Sonia Rykiel – une des dernières maisons de mode encore indépendantes en France – avait décidé de céder 80% de son capital au fonds d'investissement chinois Fung Brands (devenu depuis First Heritage Brands). Ce holding de la famille Fung de Hong Kong, dirigé par le Français Jean-Marc Loubier, possède aussi la marque belge de maroquinerie de luxe Delvaux et le chausseur Clergerie. Début 2016, il était monté à 100% du capital.

En sept ans, quelque 200 millions d'euros ont été investis dans la marque Sonia Rykiel par ses actionnaires.