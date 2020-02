Raf Simons, le Limbourgeois s'habille en Prada...

Tous deux déplorent ainsi l'évolution de l’industrie de la mode, de plus en plus axée sur le business et de moins en moins sur la créativité pure . Pas trop le genre en effet de Raf Simons que la presse spécialisée dépeint comme une personnalité discrète, peu attirée par le showbiz, préférant passer ses week-end à chiner et à visiter des expos à Anvers, comme le rapporte le magazine Elle.

En 2012, c’est la consécration. Raf Simons succède au mythique John Galliano à la tête de la prestigieuse maison Dior. La même année, il présente sa toute première collection haute couture. Malgré des bons résultats financiers et la grande estime que lui porte Bernard Arnault, patron du groupe LVMH, propriétaire de la maison de couture, il annonce son départ à peine trois ans et demi plus tard: "C'est une décision fondée à la fois sur mon désir de me concentrer sur d'autres centres d'intérêt, notamment ma propre marque, et les passions qui me motivent au-delà de mon activité professionnelle", dira-t-il. Mais d’aucuns le disent épuisé par le rythme de travail imposé par six collections annuelles.