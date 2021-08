Rieter porte plainte contre deux administrateurs belges

Luc Tack et Stefaan Haspeslagh sont accusés par le fabricant suisse de machines textiles Rieter d’avoir violé leur devoir de confidentialité en tant qu'administrateurs.

Une acquisition conclue vendredi dernier, et par laquelle Rieter étend son empire. Accotex, Temco et Schlafhorst devraient lui permettre d'étendre son offre dans les composants élastomères, les solutions de roulements et les systèmes de filature à anneaux. Jusque-là, rien de bien surprenant.