Sans Raf Simons, Calvin Klein abandonne le haut de gamme

Se faisant, Calvin Klein souhaitait réinventer la marque, qui avait peu évolué depuis le départ de son fondateur new-yorkais Calvin Klein, en 2002. Raf Simons avait proposé plusieurs collections en rupture avec ce que proposait précédemment Calvin Klein 205W39NYC. Les collections de Simons étant plus sophistiquées et conceptuelles que tout ce qu'avait connu Calvin Klein jusque-là.

Mais les ventes n'ont pas suivi et PVH a voulu reprendre la main, avant que Raf Simons ne quitte la maison, fin décembre. Le groupe, qui contrôle aussi Tommy Hilfiger, avait déjà annoncé début janvier une refonte stratégique et le changement de nom de la marque Calvin Klein 205W39NYC, ainsi que la fermeture cette année de son magasin emblématique, sur Madison Avenue, à Manhattan.

PHV a finalement choisi de renoncer complètement à ce segment et, selon le site spécialisé Women's Wear Daily, a licencié 100 personnes à New York et Milan. En 2017, l'ensemble des produits vendus sous marque Calvin Klein, des vêtements au parfum, en passant par montres et lunettes, ont représenté un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dollars.