Sans repreneur, les magasins Camaïeu vont faire aveu de faillite

Camaïeu lâché par la France?

Pourtant, on ne pourra pas dire que le mandataire de justice n'aura pas essayé. "J'ai pris contact avec 48 enseignes actives dans le secteur en Belgique, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie", nous a expliqué Nicholas Ouchinsky, précisant qu'il n'avait eu que six marques d'intérêt et aucune offre. "Par contre, j'ai beaucoup été contacté par les déstockeurs, encore aujourd'hui", nous a-t-il encore expliqué. Pour lui, aujourd'hui, c'est un peu la soupe à la grimace. Il ne comprend toujours pas pourquoi, en vertu du droit européen, on n'a pas veillé à organiser une procédure européenne de redressement, sachant que Camaïeu disposait de filiales en Belgique, en Suisse , au Grand-Duché de Luxembourg et en Italie. Le mandataire de justice a l'impression que la société a organisé son redressement en France sans se soucier le moins du monde du sort de sa filiale belge.